美警民宅取締噪音 結果...跳下來一起打Game

2018-12-12 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕促進和平的任天堂？美國明尼蘇達州有戶人家日前被鄰居檢舉向警方噪音過大；當警方前往現場查看時，才發現他們只是聚在一起玩任天堂的新作《任天堂明星大亂鬥 特別版（Super Smash Bros. Ultimate）》結果太興奮而已，而警方不但判定他們的音量合乎標準，最後甚至還「參戰」，跟這群任天堂粉對打了幾輪遊戲才離去。

綜合外媒報導，事情發生在12月7日，美國明尼蘇達的一個住處由於因噪音問題，遭人向警方檢舉多次，逼得警方只好派員前往現場查看，結果發現不過是一群成年人聚在一起打遊戲；被檢舉噪音太大的事主喬萬提‧威廉姆斯（Jovante M. Williams）無奈的表示，他們之前已經被抗議很多次音量太大，所以決定這次要小聲一點，「以免打擾到別人」。

當時威廉姆斯向到場警察表示「我們沒有惹麻煩，在場的大家也都是成年人，偶爾會聚在一起喝點小酒。」，而到場的警方也認為他們只是群任天堂的遊戲粉絲，也確認他們並沒有發出過大的噪音；不過這時有位警察，好奇的問了一下威廉姆斯他們玩的是什麼遊戲時，整件事情突然超展開；威廉姆斯他們回答說玩的是《任天堂明星大亂鬥 特別版》，接著開玩笑說「你們想玩玩看大亂鬥嗎?」結果到場的警察還真的有2位想玩一下，不僅問他們操作方式，其中一位還用了皮卡丘對戰。

這整起超展開被威廉姆斯錄成影片上傳到網路，結果引起廣大迴響，有網友開玩笑說「警察：我贏的話，你就進監獄」；而明尼蘇達的聖保羅警局也證實這項消息，並支持警察的行為，「警方不只會執法，也會打籃球，當然也會打電動；這是我們社會參與的一部分，是能讓我們跟民眾更親近的好方法，而且更有趣。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/