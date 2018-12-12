2018環球小姐 首位變性美女成爭冠大熱門

2018-12-12 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕2018環球小姐比賽將在泰國登場，代表西班牙的龐塞（Angela Ponce）是賽史首位角逐后冠的變性佳麗，有幾家博彩公司下注她將贏得最後榮耀。

《路透》報導，環球小姐組織在2012年取消跨性別選手參賽限制後，今年26歲的龐塞在今年6月拿下2018年西班牙環球小姐冠軍，成為全球環姐賽史上，首位角逐后冠的變性佳麗。最終賽事在泰國舉行，結果將於17日出爐，目前人在曼谷的龐塞表示，「我很自豪有機會利用這個平台傳播包容、寬容和尊重LGBT+社群的訊息」。

被認為是爭冠大熱門的龐塞，在西班牙一家非營利組織擔任志工，協助處理有性別認同問題的兒童和家庭，她指出，跨性別兒童經常陷入抑鬱或有自殺念頭，「很多孩子因為與眾不同而面臨歧視，告訴他們子自己有權成為想要成為的人，是非常重要的事」。

還有另一位參賽佳麗與龐賽一樣與歧視對抗，即巴拿馬環球小姐蒙特蘇馬（Rosa Montezuma），她是該國史上第一位原住民選手，「當我參加比賽時，面臨許多批評，人們在Instagram和媒體上攻擊我，說我不應該被允許參賽」。

據聯合國統計，全世界的3.7億原住民，占全球人口比例不到5%，但卻占了貧困人口的15%。蒙特蘇馬表示，「原住民擁有很多傳統知識，但我們沒有與他人同樣的機會」。

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