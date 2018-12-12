日本年度漢字「災」獲選 首相安倍晉三這麼說...

2018-12-12 19:14

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕日本漢字能力檢定協會公布今年的漢字「災」，12日在京都清水寺由住持森清範當場揮毫亮相。日本今年遭遇了日西本風災、雨災及北海道震災等天然災害，「災」字因此被選為最能代表了「平成」最後一年世態的漢字。

日本漢字能力檢定協會從1995年開始透過公開徵選，選出最能代表當年世態的漢字，今年的「災」字共獲得19.3萬票高居第一，排名第二為代表和平的「平」字，第三名為紀念平成歌姬安室奈美惠引退的「終」字。

「災」字除了代表風災、雨災、震災及夏季異常酷熱的天然災害之外，也代表了體育界發生的權力霸凌事件、大學招生洩題事件等人為災害。

另外，日本首相安倍晉三也依慣例選出他覺得最能代表今年的漢字「轉」。今年包括6月美朝領袖史上首次正式峰會、11月日俄領袖會談均帶來雙方關係變好的「轉機」，另一方面包括羽生結弦等體育界年輕世代的活躍表現，也代表了世代的「轉換」，所以安倍選擇了「轉」字。

對於漢字協會公開徵選選出的「災」字，安倍表示，將全力復原重建，以早日恢復居民安心的生活。

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