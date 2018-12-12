連青海都淪陷！ 非洲豬瘟疫情已擴及中國22省市

2018-12-12 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國非洲豬瘟疫情煞不住，當局今（12）日宣布四川省和青海省各發現一例疫情，其中青海省為首度發現非洲豬瘟，等同中國已有22個省、市、自治區淪陷。

中國農村農業部表示，今日上午接獲中國動物疫病預防控制中心報告，確定四川省巴中市巴州區一養殖戶出現非洲豬瘟疫情，存欄生豬117隻，有51隻發病、19隻死亡。青海省則首度發現非洲豬瘟疫情，為西寧市大通縣一養殖戶，存欄生豬69頭，有14隻發病，14隻死亡。

當局表示，疫情發生後，當地已採取封鎖、撲殺、無害化處理和消毒的措施，對病死豬和被撲殺的豬隻進行無害化處理，禁止所有生豬和其產品調出封鎖區，禁止生豬進入封鎖區，不忘強調，「目前，上述措施均已落實」。

中國8月初爆發首例非洲豬瘟疫情，據我國行政院農業委員會動植物防疫檢疫局統計，截至本月11日，中國已21個省、市和自治區淪陷，共89例。加上今日通報新增的2例，疫情已擴及22個省市區，總數已達93例。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/