川普稱「對美國有好處」就會介入孟晚舟案 中國這麼說…

2018-12-12 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕華為首席財務官孟晚舟日前在加拿大被捕，今天（12日）獲准保釋。美國總統川普表示，若為了與中國達成貿易協議，同時也對國家安全有益處的話，會考慮干預司法部門協調孟晚舟一案。中國外交部發言人陸慷對此表示，如果美方願意將這件事推往「正確方向」解決，自然是歡迎。

綜合媒體報導，川普說，「如果我覺得這對國家好，對推動史上最大的貿易協議有所幫助，且對國家安全也好的話，我將會在必要的時候出手介入！」他強調，希望中國能開放更多美國進口商品，並終止對美國科技的盜竊行為。

川普說，白宮正在向司法部門了解此案，而中方官員也有致電給白宮幕僚，但中美雙方領導人並未就此事直接交涉。

中國外交部發言人陸慷則回應說，「任何美方人士，特別是美國政府的領導人和高層人士，如果願意作出積極努力，推動這個事情朝著正確的方向解決，當然是值得歡迎的。」

華為創辦人任正非的女兒孟晚舟，日前被美國指控誤導跨國銀行涉及和伊朗有關的交易行為，讓銀行面臨違反美國制裁的風險。為此，美國紐約東區聯邦地區法院請求加拿大協助逮捕。

加拿大當地時間11日下午（台灣時間為12日早上7點），孟晚舟以1000萬加幣（約新台幣2.3億）交保，但保釋期間須全天配戴GPS電子手環，保全24小時輪班隨身監視。交保金部分，除了孟晚舟夫婦的資產現金，其中的250萬則由加拿大朋友合湊出的資產抵押。

根據加媒報導，未來60天內，美國司法部必須向加拿大提出引渡請求，否則孟晚舟將重返自由，但根據加拿大司法引渡訴訟前例，多數纏訟多年，以本案的複雜性和中國施壓，孟晚舟未來可能要在溫哥華待上很長一段時間。

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