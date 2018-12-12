唆使越女暗殺金正男 北韓向越南非正式道歉

2018-12-12 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕越南高層外交消息人士11日向南韓媒體透露，針對越南人被金正男刺殺案牽連，北韓已向越南非正式道歉。韓媒指出，這代表北韓政府承認下令暗殺金正男。

南韓《中央日報》報導，北韓領導人金正恩的同父異母兄長金正男，去年2月在馬來西亞吉隆坡國際機場遭VX神經毒劑暗殺身亡，越南籍女子段氏香和印尼籍女子西蒂艾莎被控涉嫌謀殺，馬國警方調查，北韓籍主謀李載南、李智賢、洪松學和吳鍾吉等4人，把VX神經毒劑交予這2名女子，並唆使她們把它塗在金正男臉上。

其中，北韓主謀李智賢（34歲）是北韓前駐越南大使李洪的兒子，他精通越南話，故意接近有明星夢的段式香，利用對方進行暗殺計畫。越南政府得知此事後反應相當激烈，甚至考慮與北韓斷交，之後也拒絕為外交官之外的北韓人延長簽證、拒絕延長北韓餐廳的租賃合約。

報導指出，北韓政府在外交壓力終於向越南道歉。越南高層外交消息人士表示，「針對有越南人被利用參與到金正男暗殺事件的情況，越南要求北韓公開道歉，兩國關係由此急轉直下。對此，北韓通過非正式途徑向越南表達了歉意」。消息人士說，如果北韓進行正式道歉，等同公開承認暗殺金正男，因此選擇非公開方式道歉。

《中央日報》指出，就算是非正式道歉，也意味北韓政府承認暗殺金正男是當局所為。

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