香港賣淫亂象擴增引民怨 流鶯男廁外拉客1次800元

2018-12-13 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港元朗的色情文化有擴張的情勢，有民眾表示已經從「色情四街」增為「色情七街」，一條街上就有10多名流鶯，會纏住路過男子不放，相當擾民。呼籲相關單位應盡快有所行動，避免居住環境再染黃。

據香港《壹週刊》報導，香港元朗曾以「色情四街」聞名，包含同樂街、安寧路、福德街與谷亭街等，現又擴展到東堤街、炮仗坊與康景街一帶，成為「色情七街」。流鶯們無視該區為住宅區，大白天穿著性感低胸短裙，大喇喇上街攬客，緊扒著路過男子不放，更大膽伸出兩指開價200港幣（約台幣800元），就可進行性交易，甚至直接在男廁外堵客，行徑猖獗。

不少當地居民認為這種現象影響當地治安，「造就那些變態佬的行為出現。」元朗區議會主席沈豪傑則指此問題存在已久，還形容此地「一樓一鳳」。他表示，「其實過去我們都有同警方開會，要求警方加強執法。」若警方短期內無法完全解決的話，希望至少不要讓情況更失控，讓賣淫活動有再擴張趨勢。

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