日俄領土爭議僵局 日外相跳針「下一位」惹毛記者

2018-12-12 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本與俄羅斯因北方領土（俄羅斯稱南千島群島）主權爭議，遲遲不肯簽署終止第二次世界大戰的和平條約。對此，日本外相河野太郎最近在記者會中面對記者鍥而不捨發問，選擇以「下一位請提問」略過不回應。

綜合媒體報導，俄羅斯於第二次世界大戰末期發動千島群島登陸行動，至今都由俄羅斯實質掌控。日方則對南千島群島（共四島，齒舞島、色丹島、國後島、擇捉島）聲稱擁有主權，要求俄羅斯歸還。

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）曾在9月提議，日俄兩國以「未設任何前提」下，先簽署和平條約，再「以朋友的方式解決問題」，日本當局則認為應該要先解決領土爭議才行，兩國關係成僵局。

而據《朝日新聞》報導，日本政府似乎不願對此僵局表達立場，日前外務大臣河野太郎就因在臨時國會上，不斷避重就輕，含糊帶過問題遭到撻伐。昨（11）日河野更於記者會上，頻頻跳針以「下一位請提問」，拒決回答記者針對日俄和平協議的相關提問。只要下一位記者再問到「為何頻頻說『下一位請提問』呢？」河野依然表示「下一位請提問」，前後共4次閃避回答，甚至有記者與河野出現糾紛。

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