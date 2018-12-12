手足情深！8歲弟為救白血病姐 努力增胖盼捐髓

2018-12-12 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年7月，中國山東一名16歲少女被診斷罹患急性白血病，須接受骨髓捐贈，但父親配對結果並不理想，年僅8歲的弟弟遂提出自己願捐骨髓，讓姐姐康復。雖因年紀太小、體重太輕，而被醫生拒絕，他仍堅持吃胖救姐姐。

中國《梨視頻》報導，16歲的彭天怡今年剛考上高中，飛揚的青春年華即將展開之際，卻在7月底時確診罹患急性白血病，不僅因此無法正常上學，家中為了她的醫藥費，更是在短短幾個月內花光所有積蓄。

報導表示，彭天怡唯有接受骨髓捐贈，才有一線生機，但父母的配對結果並不理想，唯一的8歲弟弟又因年齡過小，且體重僅有25公斤，而被醫生拒絕。沒想到從小由彭天怡帶大的弟弟並不放棄，下定決心要「吃胖一點救姊姊」，考量家中經濟狀況，還懂事地不願吃較貴的餃子，而是簡單吃碗麵、多喝幾碗湯。

報導提及，弟弟對姐姐的病情感到十分難受，卻仍貼心地安慰姐姐，「姐姐放心，我會救妳的，等妳的病好了還要帶我出去玩呢。」即使被告知捐贈骨髓要忍受巨大痛楚，弟弟仍咬著牙回答「受的了！」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/