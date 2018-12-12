圖片搜尋「白痴」跑出川普 谷歌執行長解釋了！

2018-12-12 15:41

〔即時新聞／綜合報導〕谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）11日前往美國國會眾議院司法委員會出席聽證會，他在會中解釋為何用谷歌圖片搜尋「idiot（白痴）」時，前幾名幾乎都是出現總統川普的照片。

綜合媒體報導，民主黨眾議員羅夫格倫（Zoe Lofgren）在聽證會上質問皮查伊，為何「白痴」的搜尋結果會出現這麼多川普照片，皮查伊回應，谷歌索引儲存了幾十億筆頁面，在鍵入關鍵字後，會將其與相關頁面進行匹配，再做出排序，其中為了在任何時刻都提供最佳結果，「相關性、新鮮度、熱門程度以及其他人如何使用等因素都將影響匹配結果」。

報導表示，羅夫格倫追問，在這些工作幕後，是否存在人為篩選呈現結果？皮查伊表示，「去年我們共有3兆筆搜索...我們未手動干預任何搜尋結果。」此外他也否認谷歌存在任何政治偏見，並指出谷歌不參與黨派活動，且支持兩黨間的辯論。

報導提及，過去1年多，谷歌常被川普和共和黨議員指責試圖打壓保守派聲音，但並未有證據證明。該公司也多次否認質疑，並曾發聲明表示，搜尋的演算法不會支持任何特定意識形態，只是呈現最具相關性結果。

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