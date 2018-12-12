在地球上自拍落伍了！ 洞察號在火星玩高難度自拍

2018-12-12 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕現代社會科技發達，智慧型手機人手一支，要隨時隨地來張自拍照已非難事，不過最近就連太空船也躋身自拍愛好者名單，美國太空總署今天公布火星無人探測器洞察號（InSight）回傳的首張自拍照，並解釋為什麼這張照片這麼難取得。

美國太空總署（NASA）指出，這張看似簡單的自拍照，其實並不如一般人想像中那麼容易取得，NASA解釋，受限於機體結構，洞察號自拍照無法以人們常用的自拍姿勢拍得，而需透過裝設在洞察號機械手臂上的攝影鏡頭，在不同角度、方位對機身進行拍攝並回傳地球，團隊最終再將收到的11張照片，以馬賽克的方式組合，拼湊出完整機身照，這也解釋了為什麼照片上會有那麼多影像黑區。

洞察號此前曾成功捕捉火星表面的「風聲」，並將之回傳，讓地球人首度親耳聽到未經特殊解析、處理的聲響。外媒指出，風聲聽來有如轟轟雷鳴，令人感受到火星上頭的遼闊及嚴峻。倫敦帝國學院（Imperial College London）首席研究員派克（Thomas Pike）則用以下字句形容「聽來既像風中搖曳的旗幟，又有些超脫世俗」。

洞察號捕捉火星表面風聲

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