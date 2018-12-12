怕被法國示威傳染？ 埃及下令禁售「黃背心」

2018-12-12 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕為抗議燃料稅調漲，法國民眾發起「黃背心」運動示威，引發巴黎近50年來最大騷亂，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）聲望重挫，甚至延燒到比荷，為了避免類似情況在國內發生，埃及當局禁止商家販售「黃背心」。

據《美聯社》報導，明年1月適逢「阿拉伯之春」8週年，埃及政府將舉行紀念活動，為防止活動當天有民眾效仿法國進行抗議活動，埃及當局悄悄下令，不得零售黃背心產品，《美聯社》記者前往開羅，試圖購買黃背心，跑了6家店都撲空，店家無奈表示：「警察通知不能賣了。」

店家指出，近日有警察登門，告訴別賣黃背心了，他們詢問原因，警方僅表示按上層指示辦事。

有匿名埃及安全部門的官員透露，這一禁令將持續到明年1月底，販售黃背心的工安設備進口商和批發商本週被召集到開羅和高級警官開會，向其通知了這些禁令，不過埃及內政部拒絕對此回應。

2011年1月，突尼西亞茉莉花革命成功之後，革命浪潮席捲埃及，1月25日開始民眾爆發所進行的一系列街頭示威、遊行、集會、罷工等抗議活動向政府表達不滿，最後導致執政長達30年的穆巴拉克政權倒台。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/