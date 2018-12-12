國際防堵華為中興 國台辦：沒聽說給誰帶來不安全

2018-12-12 13:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐美日各國陸續因國安疑慮陸續限制採用華為與中興通訊設備。中國國台辦今天對此表示，中國通信設備在世界各地都有使用，「沒有聽說給那些國家和地區帶來不安全問題」。

日本政府最新採購規範，將實質禁止採用華為與其他中國廠商生產的個人電腦、伺服器與通訊設備，至此中國華為產品已遭到美、日、英、澳、紐等國禁用，最近華為財務長孟晚舟也遭加拿大逮捕拘留，今交保獲釋。

民進黨立委余宛如日前要求金管會，台灣銀行業的資安設備也應禁用中國產品，尤其公股銀行董總更應限制不得用中國手機、微信等。金管會主委顧立雄則回應說，會了解各國做法、WTO相關規範、並諮詢經濟部。

中國國台辦發言人馬曉光今天在例會中回應此事說，據國台辦了解，中國通信設備在世界各地都有使用，沒有聽說給哪些國家和地區帶來不安全的問題，國台辦堅決反對以各種政治理由、出於各種政治目的干擾和破壞兩岸之間正常的經貿交流合作，這不僅傷害中國企業的利益，也傷害台灣消費者的利益。

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