身價400多萬錦鯉王出售 花費近10萬護送到買家手上

2018-12-12 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前一隻三段紅白錦鯉魚王被一名張姓男子以100多萬人民幣（約446萬元新台幣）的價格買下，引發中國網民熱烈討論，為了讓這隻身價非凡的錦鯉平安送到買家手上，賣家特地花了2萬元人民幣（約9萬元新台幣）請專業人員護送。

據《中國青年網》報導，這隻三段紅白錦鯉魚王被以100萬元人民幣的驚人價格成功賣出，但後續的運送是一大問題，如何將活跳跳的錦鯉毫髮無傷地從南洋送到廣州？為此賣方李長彥特地花了2萬元人民幣請來保鏢公司「天尊安保」。

這家天尊安保的保鑣過去護送過不少明星，護送魚還是頭一遭，為了讓這隻身價高貴的錦鯉王能夠舒適、健康地抵達目的地，保鏢不敢輕忽、做足了功課，包括防震、補養氣、餵食等問題，即使如此李長彥仍然不放心，12月8日當天一路緊緊跟隨、陪同護送百萬錦鯉，最後終於不負所託，平安送達。

買家張姓男子透露，他在淘寶上一看見這隻錦鯉王就喜歡得不得了，他估計這隻錦鯉王市價約97萬元，不過既然喜歡就不在意多加點錢，便將這隻錦鯉王拍下來了，最後的成交價為100萬8千元人民幣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/