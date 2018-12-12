「弒母魔童」無刑責 竟可返校上學引同學、家長恐慌

2018-12-12 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南日前發生一起人倫悲劇，一名12歲的男童疑似不滿管教，拿刀狂砍母親20多刀致命，男童犯行後相當鎮靜，被警方帶回現場時還滿臉笑容，引發輿論譁然。由於中國法律規定，男童因未滿14歲無須負刑責，偵訊後就被家長帶回，他最近將返回校園繼續就學，消息傳出後引發其他同學與家長恐慌。

根據中國媒體《新浪新聞》報導，在本月2日犯下弒母惡行的吳姓男童就讀當地一所小學6年級，他近日將重返校園，引起大多數家長及輿論反彈。此前的報導顯示，男童在被問及「殺媽媽是否錯誤」時，竟回說「錯了，但我又沒殺別人，我殺的是我媽媽」，顯無絲毫悔意，讓男童的外公、外婆及鄰居十分擔憂，直言「不知道接下來會怎樣」。

文章分析，吳姓男童對社會的既有、潛在危害顯而易見，當局放任這樣一個行兇者與其他孩子做朋友、同學，無論從情理及常識上皆說不通，完全不是負責任的態度及作法。

專家呼籲，法律只是道德的最低底線，且條文是死的，要求政府應盡速以專案的方式解決，強調在找到威懾及保護之間的平衡點前，不應繼續放任如吳童這類「未成年魔鬼」，以免對無辜者造成更大的傷害。

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