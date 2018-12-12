巴西教堂槍案4死4傷 槍手開槍自盡再添一死

2018-12-12 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕巴西有位49歲男子甘道夫（Euler Fernando Gandolfo），於當地時間昨（11）日下午1時許，突在該國東南部城市坎皮納斯（Campinas）一座天主教大教堂內，持槍掃射，造成4死4傷，最後在警方圍捕時開槍自盡。

《路透》報導，當時教堂剛結束彌撒，尚有信徒在禱告，突然坐在信眾後方的甘道夫站起，持左輪手槍與0.38口徑手槍，開始隨機朝信徒掃射，教堂瞬間成為煉獄，信徒倉皇逃生，共造成4死4傷。

教堂外的員警聽到槍聲後立即趕赴現場，甘道夫見狀，邊跑邊朝警方開槍地逃到祭壇，但不久就被警方射中肋骨倒地，最後眼見大勢已去，朝頭部開槍自盡。

警方指出，甘道夫是位系統分析師，住在坎皮納斯附近城鎮伐利尤斯（Valinhos），無任何犯罪前科，目前犯案動機仍有待調查。

據聯合國統計，巴西去年共發生近6.4萬起謀殺案，為全球最高，但隨機、大規模的槍擊案相對罕見，且也很少發生類似美國那種在校園或公共場所的槍案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/