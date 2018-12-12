佔中出庭 香港教授：我們罪名是在香港艱難時仍散播希望

2018-12-12 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港2014年「佔領中環」行動發起人、香港大學法律系副教授戴耀廷，被控串謀犯公眾妨擾、煽惑他人犯公眾妨擾等6罪，今他親自出庭作結案陳詞，他在犯人欄說道：「我們罪名是在香港艱難時刻仍散播希望」、「若這苦杯是不能挪開，我會無悔地飲下」。

綜合香港媒體報導，2014年為爭取香港特首真普選，包含香港大學法律系副教授戴耀廷、香港中文大學社會學系副教授陳健民等9人發動「佔領中環」運動，遭香港政府控告串謀犯公眾妨擾、煽惑他人犯公眾妨擾等6罪，刑期最高恐達7年，戴耀廷今親自出庭，站在犯人欄中作出結案陳詞，認為佔中案是一宗公民抗命的案件：「我站在這裏，就是為了公民抗命。」

戴耀廷指出，香港人有責任去守護香港的法治和高度自治，表示自己永遠不會放棄繼續爭取香港的民主，同時也相信法治能為公民抗命提供理據，這兩者都有共同的目標，就是「追求公義」。

最後戴耀廷強調：「若我們真是有罪，那麼我們的罪名就是在香港這艱難的時刻仍敢於去散播希望。入獄，我不懼怕，也不羞愧。若這苦杯是不能挪開，我會無悔地飲下。」語畢庭內外歡聲雷動，陳健民也點頭拍肩鼓勵，其步出法庭時也獲眾人擁護。

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