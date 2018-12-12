美墨邊境築牆 川普怒槓民主黨領袖：不給錢就關政府！

2018-12-12 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國時間11日，總統川普於白宮會見民主黨參、眾兩院領袖舒默（Chuck Schumer）及裴洛西（Nancy Pelosi），雙方主要討論美墨邊境國安問題，但川普堅持若不撥款築圍牆，就要關閉政府機構，彼此針鋒相對、互不相讓，儼然讓尋求共識的會談成為辯論大會。

綜合媒體報導，民主黨聯邦參議院領袖舒默和極可能接任眾議院議長的裴洛西11日前往白宮橢圓形辦公室，2人與川普和副總統彭斯（Mike Pence）進行跨黨派會面，但雙方對於美墨圍牆議題爭論不休，舒默與裘洛西直白地告訴川普，他不可能得到築牆所需的50億美元（新台幣約1500億元）經費。

報導表示，川普對此感到十分惱火並揚言報復，他會拒絕簽署於21日到期的聯邦支出法案，讓大批政府機關因此關門，「如果我們無法以某種方式得到我們想要的…我會很自豪地為了邊境安全而讓政府關門。」舒默對此提出反駁，裘洛西則建議不該在媒體面前爭吵辯論。

報導提及，會面沒有持續太久，記者即被請出辦公室，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在聲明中表示，這是一場「具建設性的對話」，還指出川普「很感激」攝影機捕捉到他極力保護邊境的一面。會後舒默接受記者採訪時仍堅持，即使川普威脅關閉政府，也無法獲得他想要的圍牆；裘洛西則認為川普彷彿把這堵牆視為「男子氣概」的象徵。

報導引述，川普希望在國會下一個預算法案中，為建邊境圍牆提供至少50億美元的資金，但遭到多數民主黨員反對此事，若僵局無法在21日前化解，部分聯邦機構將因缺少經費而立即關門。

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