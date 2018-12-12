社團迎新逼喝數升魚油 男大生鹽中毒喪命

比利時荷語天主教魯汶大學（University of Leuven）一名20歲男大生狄亞（Sanda Dia），在參加校內學生社團「Reuzegom」迎新派對時，因從事喝魚油的活動而不幸離世。（翻攝自《太陽報》）

2018-12-12 11:53

〔即時新聞／綜合報導〕比利時荷語天主教魯汶大學（University of Leuven）有個歷史悠久，但臭名昭彰的學生社團「Reuzegom」，日前在舉辦迎新派對時鬧出人命，讓該社團再添一樁醜聞。

綜合外媒報導，「Reuzegom」1946年成立後，社員非富即貴，經常舉辦高檔香檳派對和豪奢的海外旅遊，惹得風評不佳，5年前又因在一場迎新派對上，強逼新社員用步槍獵殺小野豬和當眾屠宰兔子，遭致外界撻伐。日前，該校一名20歲男大生狄亞（Sanda Dia）在「Reuzegom」本屆迎新派對上，就是因參加社團舉辦的「怪奇」活動，而不幸死亡。

當時「Reuzegom」迎新派對舉辦在一處山中度假木屋，狄亞與一群共20名新社員們被學長要求先灌下數升魚油，再赤裸坐在低溫森林中，接受學長們潑灑冷水。沒多久，狄亞與另2人身體感到不適，被送到附近醫院，但到院時狄亞體溫只剩28℃，陷入昏迷，院方立即將其轉往更大型的醫院搶救，惟途中狄亞已休克，並在到院後因心臟病病逝。其他兩人雖倖免於難，但仍被要求住院治療。

「從未遇過這種情況」院方透露，狄亞體溫只剩28℃，且血液中的鹽濃度異常偏高，懷疑死因就是他所喝下的魚油中，含有大量的食鹽，不過確切狀況仍有待驗屍報告。毒理專家泰加特（Jan Tytgat）則解釋，人體若短時間攝取大量鹽分，恐會導致「鹽中毒」，心臟將最先受影響，屆時心臟必須更加用力跳動、血壓飆高，造成心律失常或心臟驟停。

據悉，狄亞家屬擔憂「Reuzegom」社員雄厚的出身背景，會讓警方草草了案，因此促請檢察官，務必嚴辦幕後負責人。目前警方已約談15名社員，但無人被逮，全案尚在偵辦中。

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