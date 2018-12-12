金正恩年底訪首爾現疑慮？ 青瓦台人士：訪問機率低

2018-12-12 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府高層日前曾透露北韓領導人可能在13日或14日回訪南韓，舉辦與南韓總統文在寅的第四次「文金會」，不過青瓦台相關人士又指出，考慮到北韓今年年末行程最晚要在12月10日前通報，在本月13日或19日回訪變得希望渺茫。

根據南韓《中央日報》報導，青瓦台相關人士指出，青瓦台起初期待金正恩的回訪時間是本月13日或19日，但在通報回訪後至少需準備一週，目前就此來看，要在13日或19日回訪的可能性較低，加上12月17日是金正日逝世七週年，12月24日是金正恩祖母金正淑的生日，接下來則有12月27日的「憲法日」以及12月30日「金正恩最高司令官擁戴日」等，就北韓日程來看，金正恩可回訪首爾的時間僅剩12月18日至23日這段時間。

韓國統一研究所所長鄭英泰指出，金正恩尚未決定回訪的根本原因不在政治日程，而是實際利益，最近在韓美領袖會談上，曾表明北韓在實現完全無核化前仍會維持制裁，因此北韓可能認為回訪南韓也得不到實際利益。

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