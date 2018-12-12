加拿大前外交官遭中拘留 美國務院嚴厲譴責

2018-12-12 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕國際危機組織（International Crisis Group）週二指出，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）近日被中國拘留。恰逢加國逮捕華為財務長孟晚舟一案，此舉被視為北京當局可能藉此報復。昨日美國國務院也對此事表達關切，並嚴厲譴責中方。

綜合媒體報導，美國國務院副發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）昨日在例行記者會上，對康明凱被中國拘留一事回應，美方十方關切相關報導，譴責中國結束「一切形式的任意逮捕拘留」，並呼籲北京遵守對人權保障與自由的承諾。

報導表示，《路透》日前引述消息人士指出，美國正考慮針對前往中國的美企高層及其他國民，發出旅遊警告。昨日巴拉迪諾並未證實此事，僅提醒美國公民訪中期間，可能隨時被任意審訊或拘留，因此必須謹慎小心。

報導提及，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也對康明凱被捕一事表達關切，但並未將此事與孟晚舟在加國被捕連結。前加拿大駐華大使蓋伊雅克（Guy Saint-Jacques）卻擔憂時機敏感並非巧合，並表示加拿大陷入中美爭端。

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