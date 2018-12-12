中國明年將繼續施壓 美專家建議台灣用這招反擊

2018-12-12 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕費城智庫外交政策研究所（FPRI）研究員Thomas J. Shattuck撰文分析台灣這一年來的主權變化，他指出，面對中國的施壓，台灣要獲得美國之外更多國家的支持。

Thomas J. Shattuck表示，綜觀2018年，台灣在經濟、軍事、外交領域遭到中國施壓，像是挖走台灣的外交國、將台灣排除於國際組織之外、逼迫航空公司、飯店等私人企業更改台灣的國籍，這些行動對中國而言相當成功。

然而，他認為若從台灣與其他國家的關係來看，似乎能得到不同的看法，像是美國通過台灣旅行法、國防授權法案、台北法案，今年可說是美台關係相當良好的一年。此外，台灣總統蔡英文訪美時，成為第一位踏入聯邦大樓的台灣總統，或是美國新建AIT辦事處，都可列在台美關係的進展之中。

Thomas J. Shattuck建議，台灣的國際空間比以往都要小，但台美關係穩固，另外，世界上愈來愈多國家意識到與中國合作的危險，這成了台灣的機會，台灣若要反抗中國施壓，則必須努力獲得更多來自其他國家的支持。可以確定的是，2019年中國仍會繼續對台施壓。

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