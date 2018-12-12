不滿女友懷孕太晚告知 16歲男不想當爸、狠殺對方

2018-12-12 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國印地安納州聖約瑟夫縣（St. Joseph County）一名16歲美式足球隊員崔喬（Aaron Trejo），不滿同校女友隱瞞懷孕6個月，讓還不想當爸的他失去合法墮胎選擇，因此日前持刀殺死女友，再棄屍到一間餐館垃圾桶內。

綜合外媒報導，崔喬的17歲女友魯塞朗（Breana Rouhselang）是學校美式足球隊球經，兩人不僅皆就讀米沙沃卡高中（Mishawaka High School），雙方住家也相距不遠。8日魯塞朗告訴母親當晚11時許要見孩子父親，但魯塞朗母親待隔日凌晨1時許醒來時，卻發現女兒尚未返家，越想越不對勁，遂在清晨4時半許報警。

警方獲報後，旋即展開搜索，同日上午就在當地一家餐館發現魯塞朗屍體，且不久也逮捕崔喬。崔喬向警方坦承殺人，且透露，因不滿魯塞朗太晚告知她懷孕一事，害他失去合法墮胎的機會，於是見面當晚便攜帶一把利刀，刺入魯塞朗心臟，待她死後，用黑色塑膠袋裹屍丟棄，並將兇刀及死者手機拋入河中。

警方指出，這件一屍兩命兇殺案崔喬早已預謀約1週，但未告訴任何人，而死者身上有多處刀傷，且死前曾被頸巾勒到窒息。目前已依謀殺和謀殺胎兒等罪起訴崔喬，全案將在當地時間11日下午開審。

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