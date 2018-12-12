中國盜取美國技術 華郵：美政府多部門已準備公布！

2018-12-12 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間週二在推特發文，自認美中貿易談判有成效。於此同時，美媒引述川普政府官員指出，美國政府的多個部門，準備在本週公布有關中國持續竊取美國商業秘密和高級技術，以及介入敏感機密的政府和公司電腦，此說法恐讓美中貿易關係再添變數。

美國《華盛頓郵報》報導，川普政府官員表示，預計有多個政府機關將公布，中國有紀錄的經濟間諜活動，其中美國司法部將公布中國情報機構工作的駭客行為，這些駭客長期參與針對美國網路的間諜活動。

另外，川普政府也打算公布原本屬於機密的案件，該案關於中國在2014年入侵美國網路的訊息，並將對中國的相關負責人進行制裁。

報導指出，越來越多的情報顯示，中國持續不斷致力於竊取複雜的美國技術，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）和白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等強硬派都呼籲，美國應該對中國做法採取積極行動。

目前白宮和司法部拒絕回應，美國財政部官員和中國駐華盛頓大使館的官員還未回應報導說法。外媒則認為，雖然川普自認美中貿易談判有成效，但此消息無疑對美中關係再添變數。

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