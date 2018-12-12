中國逮捕加國前外交官 加國總理發話全力救人

2018-12-12 07:07

〔即時新聞／綜合報導〕在中國揚言報復華為公主孟晚舟被捕事件之後，加拿大一名前外交官在中國境內遭到逮捕，加拿大總理杜魯道已經證實此事，並表示正在跟中國進行交涉，加拿大公共安全部長古德爾（Ralph Goodale）已表示要全力救援及保證這名公民的安全。

綜合媒體報導，被中國逮捕的康明凱（Michael Kovrig），曾在2003年至2016年間加拿大駐中國及香港外交官，在2017年2月轉任到非政府機構國際危機組織（International Crisis Group）的高級顧問，主要負責撰寫北韓和東北亞安全問題的報告，常住香港、經常進出中國，而最近一次進入中國境內之後就無法電話聯繫上。

而特殊的是，康凱明在大使館工作期間，專責全球安全報告項目（Global Security Reporting Program），這是在美國911事件後特別成立的專責項目，主要是搜集全球與戰略穩定和安全的相關息，在加國政府的報告中，這項目雖不屬於間諜工作，但可以用「非常規」渠道來獲取安全情報，並被列入重要等級。

據分析，在孟晚舟在加拿大溫哥華機場被逮捕之後，隔中國外交部曾連續召見加拿大及美國駐中國大使，表達抗議，並要求立即放人，在與加拿大駐中國大使見面時更揚，加國要為此承擔全部責任，接著有中官媒大篇幅報導，揚言「報復」，而幾乎所有媒體的分析也指向中國逮捕加國前外交官的動作，就是報復。

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