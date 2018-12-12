法國耶誕市集槍擊4死11重傷 當局列為恐攻處理

2018-12-12 06:15

〔即時新聞／綜合報導〕法國史特拉斯堡（Strasbourg）一處耶誕市附近發生槍擊案，造成至少4人死亡、11人傷勢嚴重，警方認為可能是恐怖威脅，目前由反恐司法部門處理中，槍手仍在逃。

綜合媒體報導，事件發生在當地時間11日晚間7時左右，地點在克萊貝爾廣場（Place Kléber）耶誕市集附近，槍手在市集舉辦期間，在市集內多處開火。據了解，有一名腹部中槍的傷者為遊客。

警方目前鎖定一名年紀在25至30歲之間，黑頭髮、穿著深色大衣的嫌疑犯，據報疑犯有過刑事紀錄，曾被當局懷疑是極端分子。

位於史特拉斯堡的歐洲議會（European Parliament）當時正在開會，目前已將大門深鎖，議員們和採訪記者都無法離開議會大樓。

史特拉斯堡耶誕市集為當地著名景點，每年吸引各地數十萬遊客來此觀光，史特拉斯堡也為歐洲聯盟眾多機構的所在地，在城北形成一片新興的「歐洲區」，集中了歐洲各國的美食供人消費。

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