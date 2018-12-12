史特拉斯堡槍擊2死11重傷 警方搜捕歹徒

2018-12-12 05:12

〔中央社〕法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）一處耶誕市集附近今天發生槍擊，已知至少造成2人喪生，另有11人傷勢嚴重。目前還不清楚此事件是否和恐怖攻擊有關。

警方已封鎖附近區域，搜捕逃逸的歹徒，並呼籲民眾待在家中不要外出。

警方表示已掌握發動攻擊的嫌犯身分，但未透露細節。

一名店家接受當地電視台BFM TV訪問時表示：「傳出槍響，大家四散奔逃。（槍聲）持續約10分鐘。」

檢方消息人士表示，目前還不清楚犯案者動機，正在調查此事件是否和恐怖攻擊有關。

總統馬克宏（Emmanuel Macron）辦公室表示，馬克宏接獲通報後，立即結束正在進行的會議，並派遣內政部長卡斯塔納（Christophe Castaner）趕往史特拉斯堡，馬克宏本人則持續關注事件最新進展。

槍擊消息傳出後，位於史特拉斯堡的歐洲議會（European Parliament）大樓封鎖，正在參加全體會議的議員們和採訪記者都無法離開大樓。

法國生態部長戴扈傑（Francois de Rugy）發表推文表示：「（我們）團結和支持史特拉斯堡民眾。還有安全部隊。我們團結一致，決心保護法國人民。」

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