加拿大證實公民遭中國逮捕 但稱和孟晚舟無關

2018-12-12 04:28

〔中央社〕加拿大政府今天證實有一名公民遭中國拘留，但表示此事和華為公司財務長孟晚舟日前在溫哥華被捕，看來並無明顯關聯。

孟晚舟今天第3度重返溫哥華法院出席保釋庭訊後不久，加拿大官員證實前述公民被捕消息。

加拿大1日應美國要求，逮捕現年46歲的孟晚舟，激怒北京當局。曾有加拿大分析家預測，中國會採取報復行動。

加拿大公共安全部長古岱爾（Ralph Goodale）今天證實，渥太華已獲知一名加國公民在中國被捕。古岱爾表示對此事「深為關切」，但未提供有關被捕公民的任何細節資訊。

稍早媒體報導，現任國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深顧問的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國被捕。

古岱爾表示，中國拘留加拿大公民一事，和華為財務長孟晚舟在溫哥華被捕，「目前看來並無明顯關聯」。

加拿大官員表示，他們已就該公民被捕一事，向北京當局表達關切。

中國曾揚言，渥太華若不立即釋放孟晚舟，會面臨嚴重後果。加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）則表示，孟晚舟一事應交由法院決定。

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