法國史特拉斯堡傳槍擊 數人受傷

〔中央社〕法國東部城市史特拉斯堡（Strasbourg）市長辦公室和警方表示，該市耶誕市集附近今天發生槍擊，造成數人受傷。
副市長方塔內里（Alain Fontanel）發表推文指出：「史特拉斯堡市中心發生槍擊。在情況釐清前，懇請大家留在家中。」
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