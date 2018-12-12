喜馬拉雅山冰河急速融化 冰蝕湖恐水淹尼泊爾

2018-12-12 00:38

〔中央社〕科學家警告，氣候變遷將導致喜馬拉雅山冰河以驚人速度融化，冰蝕湖伊姆扎湖（Imja）也可能持續擴大，終至崩塌，恐在尼泊爾引發駭人洪水。

法新社報導，當地防災官員擔心「冰蝕湖爆發洪水」，屆時大水、泥流和巖石奔流而下，可能遠達尼泊爾南部人口稠密的平原，催毀道路、重要的能源計畫和許多村莊。

在總部位於尼泊爾首都加德滿都的國際山區整合發展中心（ICIMOD），氣候科學家希瑞斯塔（Arun Bhakta Shrestha）指出：「風險越來越大。這些山谷的人口越來越多，基礎設施也迅速發展。」

尼泊爾水文氣象局（Department of Hydrology and Meteorology）局長夏瑪（Rishi Ram Sharma）表示：「作為一個小國，我們難以阻止冰河發生的事。但我們必須做我們能做的事情，以因應情勢和保護我們的人民。 」

專家向政府表示，巨大的冰蝕湖實際上就像是定時炸彈。

由於數以千計人命面臨危險，當局在2016年底展開排出伊姆扎湖積水的大工程。當時這個湖深150公尺，寬達2公里，至今已排出超過500萬立方公尺的湖水，水位下降了3.5公尺。

聯合國開發計畫署氣候變遷分析人員示：「現在已有了管道可以排出累積的湖水，如此就可降低風險。」

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