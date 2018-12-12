促科技巨頭使用付費 記者籲歐盟抵抗遊說

2018-12-12 00:14

〔中央社〕歐洲議會投票通過一項法案，要強制網路科技巨擘付費才能使用記者蒐集得來的新聞內容。新聞記者今天聯合呼籲歐洲聯盟，應抵抗科技巨頭強力遊說，以防這項法案遭到掏空。

歐洲議會9月投票通過，強制谷歌（Google）、臉書（Facebook）及其他科技大公司，就使用媒體文章，支付某種形式的著作權費用。

這個歷史性的決定獲媒體大力讚許，他們聲稱，搜尋引擎和資訊彙集公司使用他們的工作成果卻不付錢，多年剝削他們。

所謂的著作權和著作鄰接權法案，目的在確保內容的產製者在數位世界能獲公平酬勞，不論是新聞、音樂或電影。

100位知名記者今天集體提出警告，科技巨頭（Big Tech）對此法案進行強力遊說，正在「掏空實質法條」。這項法案仍需經部長會議和歐盟執委會同意。

包括法新社（AFP）等主要新聞機構推動這項改革，視其為捍衛新聞品質和傳統媒體獲利急遽下滑的急救解方。

但是反對人士稱本法案為「連結稅」（link tax），將扼殺網路上的討論。

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