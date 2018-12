時代雜誌：守護真相的新聞人員榮膺2018風雲人物

2018-12-12 00:14

〔中央社〕「時代」雜誌(Time)今天宣布選出「真相守護者(Guardians)」為2018年風雲人物(Person of the Year),代表是遇害的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉等4位新聞人員和一家報社。

「時代」雜誌總編輯費森塔爾(Edward Felsenthal)在美國國家廣播公司(NBC)晨間節目「今日秀」(Today)宣布,「因為冒著巨大危險追求更廣泛的真相…,以及勇於發聲和坦率說出」,這4位新聞人員和這家報社代表全世界無數其他新聞從業人員的奮鬥,「真相守護者和事實之戰」(Guardians and the War on Truth)榮膺年度風雲人物。

除哈紹吉榮膺殊榮外,另外還包括在緬甸採訪洛興雅穆斯林危機遭逮捕的路透社記者瓦隆(Wa Lone)及喬索歐(Kyaw Soe Oo)、遭菲律賓當局打壓的新聞網站Rappler執行長瑞薩(Maria Ressa),以及美國馬里蘭州首府安納波利斯「首都報」(Capital Gazette),這家報社今年6月遭一名槍手闖入辦公室開槍,造成5名員工不幸喪生。

「時代」雜誌並且公布呈現這4位新聞人員和「首都報」員工的4份黑白封面,凸顯「時代」雜誌所稱的「事實之戰」。

路透社記者瓦隆及喬索歐去年底遭緬甸當局逮捕,兩人迄今仍然身繫囹圄,他們的妻子拿著兩人的照片出現在封面上。

菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩上月被菲國當局以逃稅罪名起訴,言論自由捍衛者和民權人士咸認這是菲國總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)政府廣泛打壓行動的一部分。

已遇害的沙國異議記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)出線,意味「時代」雜誌1927年開始選出年度風雲人物以來,首次有辭世者獲此殊榮。

去年時代雜誌選出「打破沉默者」(The Silence Breakers)為年度風雲人物,他們揭露各行各業普遍存在性騷擾和性侵事件,引發全美反性侵和性騷風潮。

