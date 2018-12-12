時代雜誌：守護真相的新聞人員榮膺2018風雲人物

2018-12-12 00:14

〔中央社〕「時代」雜誌（Time）今天宣布選出「真相守護者（Guardians）」為2018年風雲人物（Person of the Year），代表是遇害的沙烏地阿拉伯記者哈紹吉等4位新聞人員和一家報社。

「時代」雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）在美國國家廣播公司（NBC）晨間節目「今日秀」（Today）宣布，「因為冒著巨大危險追求更廣泛的真相…，以及勇於發聲和坦率說出」，這4位新聞人員和這家報社代表全世界無數其他新聞從業人員的奮鬥，「真相守護者和事實之戰」（Guardians and the War on Truth）榮膺年度風雲人物。

除哈紹吉榮膺殊榮外，另外還包括在緬甸採訪洛興雅穆斯林危機遭逮捕的路透社記者瓦隆（Wa Lone）及喬索歐（Kyaw Soe Oo）、遭菲律賓當局打壓的新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa），以及美國馬里蘭州首府安納波利斯「首都報」（Capital Gazette），這家報社今年6月遭一名槍手闖入辦公室開槍，造成5名員工不幸喪生。

「時代」雜誌並且公布呈現這4位新聞人員和「首都報」員工的4份黑白封面，凸顯「時代」雜誌所稱的「事實之戰」。

路透社記者瓦隆及喬索歐去年底遭緬甸當局逮捕，兩人迄今仍然身繫囹圄，他們的妻子拿著兩人的照片出現在封面上。

菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩上月被菲國當局以逃稅罪名起訴，言論自由捍衛者和民權人士咸認這是菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府廣泛打壓行動的一部分。

已遇害的沙國異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）出線，意味「時代」雜誌1927年開始選出年度風雲人物以來，首次有辭世者獲此殊榮。

去年時代雜誌選出「打破沉默者」（The Silence Breakers）為年度風雲人物，他們揭露各行各業普遍存在性騷擾和性侵事件，引發全美反性侵和性騷風潮。

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