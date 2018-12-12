歷時41年飛行 NASA「航海家2號」飛離太陽圈

2018-12-12 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空總署（NASA）週一（10日）宣布，無人太空探測器「航海家2號」（Voyager 2），在發射升空41年後，已在上月離開太陽圈（heliosphere），成為第二個踏入星際空間（interstellar space）的人造物體。

綜合外媒報導，航海家2號於1977年發射升空，擔負探測太陽系外圍行星的任務，曾 將令人驚嘆的海王星照片傳回地球。它的「雙胞胎哥哥」航海家1號（Voyager 1）雖然較晚升空，但已在2012年到達星際空間。

太陽圈是太陽所能支配或控制的太空區域，邊緣是個磁性氣狀泡，遠遠超出冥王星之外。從太陽「吹」出的電漿，也就是所謂的太陽風，創建和維護著這個鼓起的泡泡，並且抵抗來自銀河系的氫氣和氦氣，也就是外面的星際物質滲入的壓力。

NASA週一在記者會表示，航海家2號現在距離地球超過110億英里（180億公里），它在11月5日通過日球層頂（Heliopause，又稱太陽風層頂），這是炙熱的太陽風與介於星群及酷寒、密集空間的交界處，又稱為星際介質（interstellar medium）。

NASA總部太陽物理學部主任佛克斯（Nicky Fox）說：「這回對我們來說更好」。因為航海家2號的電漿科學實驗（Plasma Science Experiment, PSE）的器材仍在運轉，能傳回有關太陽影響力邊緣的資訊，「讓我們前所未有地看到真正的、未知的領域」。航海家1號的同樣設備已在1980年停止運作。

NASA在聲明中表示，航海家1號和2號雖然離開了太陽圈，但尚未離開太陽系，「並且不會很快就會隨時離開」。NASA說，「太陽系的邊界被認為是超過歐特雲（Oort Cloud）的外邊緣，這是太陽引力影響範圍的邊緣」。

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