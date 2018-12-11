垃圾桶不能有垃圾！ 中國學校宿舍奇葩規定：沒達標就斷電

2018-12-11 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南一所技術學院日前公布宿舍清潔最新規定，嚴厲到讓人大呼奇葩，不只垃圾桶裡不得有垃圾，連地板有1根髮絲都不及格，如果沒有達到要求，宿舍就會被校方「強制斷電處分」。

據《梨視頻》報導，河南新鄉職業技術學院一名學生爆料，校方對學生宿舍的整潔檢查相當嚴格，不只桌面上不能擺放雜物、不得帶食物進宿舍，甚至連在地板發現1根頭髮都要扣分，而且每天都會有人拿手電筒仔細地檢查宿舍的所有角落，如果未達標準就會被斷電，引發學生不滿，直呼「雞蛋裡挑骨頭」。

報導指出，除了一系列的整潔規定，學校還要求學生，除非有請假單，否則不得在午休時間進入宿舍；如果學生在晚上沒有課，也禁止返回宿舍，僅能於學校規定的時間內才能進入。

消息一出，紛紛引來網友留言，有人見怪不怪說，「現在好多職業院校都是軍事化管理」、「我們那裡也是這樣啊」，也有人不能接受，認為是「標準官僚主義」、「弱智教育」、「我們宿舍書架上還不能有書，簡直神經病」。

據了解，校方在11日做出回應，先是感謝各界提出的建議，並表示往後將會針對宿舍管理問題進行調整和改進。

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