美軍情人員：華為、中興替中國汲取技術 用於開發軍武

2018-12-11 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國華為副董孟晚舟被加拿大當局逮捕，可能將引渡到美國受審，中國中興通訊先前也被美方制裁，外媒轉述，有美方軍情人員透露，華為、中興均替中國當局汲取美國科技，讓中方得以研發航空母艦與第5代戰機。

根據《大紀元》報導，不願具名的美方軍情人員指出，日本公司住友電工光波公司（Sumitomo Electric Lightwave）先前接受五角大廈要求，以北卡羅萊納州的分公司研究傳輸速度更快的光纖電纜，技術成熟後也出售給其他民間企業，在賣給中國華為與中興通訊後，解放軍竟就掌握此新技術。

美方軍情人員表示，光纖通訊可用於民生或軍事用途，開發商並不會知道買家用途為何，對於軍武龐大資料傳輸而言，光纖技術能決定實戰時的成敗，美方目前掌握的情資是，與五角大廈同樣的光纖技術，解放軍將它應用在空軍、海軍設備，當中包含中國正在建造的新航空母艦。

美方軍情人員提到，雖然開發商是在沒有惡意的情況下，意外讓技術落入中國政府手裡，但美方不能再坐視不管；美國智庫「國際評估及戰略中心」（International Assessment and Strategy Center）高級研究員理查德．費捨爾（Richard Fisher）也認為，華為與中興同為中國謀取美方科技，應被嚴加防堵。

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