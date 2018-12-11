華爾街公牛作者不爽 女力表徵「大無畏少女」今天搬家！

2018-12-11 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕原本站在美國紐約華爾街「公牛」銅像前的「大無畏少女」（Fearless Girl Statue），因為輿論壓力與安全考量，今日被搬遷到紐約證券交易所外的露天廣場，美國民主黨議員馬隆尼（Carolyn Maloney）今日在搬遷儀式上表示，「不再只有公牛，它現在逼視整個商業界」。

綜合媒體報導，從去年38婦女節起在紐約金融區展出的銅像「大無畏少女」，當初原本計畫展期只有1週，但因為大受好評，展期不斷延長，直到今年4月當局才宣布把「大無畏少女」搬遷到紐約證券交易所前的露天廣場，今日正式搬遷。

「大無畏少女」由道富集團（State Street）出資請藝術家維斯巴爾（Kristen Visbal）創作，青銅製成的女孩雙手插腰，正面望著華爾街的象徵─「公牛」銅像，「大無畏少女」希望能喚起大眾對於金融業高層女性比率偏低的問題，與對女性領導力的重視。

但「大無畏少女」與「公牛」展示的位置位於一處道路的中央分隔島，大量的人潮前去參觀兩座銅像，引起交通安全的疑慮，且「公牛」銅像的作者相當不滿將「大無畏少女」立在「公牛」之前，有將「公牛」妖魔化為男權的代表的疑慮，在種種壓力之下，當局決定將「大無畏少女」搬到較為安全、不會有車輛經過的紐約證券交易所前露天廣場。

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