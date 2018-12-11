中國打壓教會拘捕逾百人 牧師批：極其邪惡的犯罪行為

2018-12-11 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府對宗教自由打壓日趨嚴重，9日傍晚，大批公安闖入位於四川成都市的「秋雨聖約教會」，逮捕該教會創辦人兼牧師王怡及100多名信徒，隔天警方還到信徒家中施壓，要求簽署不去教會的保證書，否則也將被捕。對此，中國異議作家、牧師莫之許痛批，中共政權對教會的逼迫是極其邪惡的犯罪行為，並對這樣的罪惡發出嚴厲和公開的責備。

莫之許11日深夜在臉書表示，他接受和尊重中共政權是上帝所允許的暫時的統治者，如同主的僕人約翰．加爾文所說，邪惡的統治者是上帝對邪惡的人民的懲罰，目的是催逼上帝的百姓向他悔改。

莫之許說，中共政權對教會的逼迫是極其邪惡的犯罪行為，作為基督教會的牧師，他必須對這樣的罪惡發出嚴厲和公開的責備。「我所蒙的呼召，也要求我以一種非暴力的形式，在和平和忍耐中，去違背那些違背了聖經和上帝的一切人間法律。我的救主基督也要求我，喜樂地承受違背惡法的一切代價。」

他說，他對改變中國的任何政治和法律制度並不感興趣，甚至對中共政權迫害教會的政策何時會改變也不感興趣，無論活在現在或將來的任何政權之下，只要世俗政府繼續迫害教會，戕害唯獨屬於上帝的人類良心，他就將繼續信仰上的抗命。「若上帝決定界著中共政權對教會的迫害，來幫助更多的中國人對前途絕望，帶領他們經歷信仰的幻滅與荒漠，從而認識耶穌，並不斷熬煉和建造他自己的教會。我十分樂意順服上帝的安排」。

莫之許提到，對主的教會和一切相信耶穌基督的中國人的迫害，才是中國社會最邪惡、最可怕的罪惡。這不但是對基督徒的犯罪，也是對一切非基督徒的犯罪，因政府粗暴而殘酷地威脅他們、阻攔他們來到耶穌面前，世上沒有比這更罪大惡極的事了。

莫之許認為，如果有一天，中共政權被上帝親自顛覆了，不會有其他原因，必然出於上帝對這一切罪惡的公義的刑罰和報復。「因為在地上，從來只有千年的教會，沒有千年的政權。只有永遠的信仰，沒有永遠的權勢。」

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