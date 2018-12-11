首次死者獲選！《時代》2018風雲人物是「真相守衛者」

美國《時代》（TIME）雜誌在台灣時間今（11）日晚間公布2018年度風雲人物，獲選的是「真相守衛者」（The Guardians and the War on Truth）。（圖取自《時代》推特）

2018-12-11 21:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》（TIME）雜誌在台灣時間今（11）日晚間公布2018年度風雲人物，獲選的是「真相守衛者」（The Guardians and the War on Truth）。

《時代》雜誌列出的「真相守衛者」代表，包括遇害的《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）、被緬甸監禁的2名《路透》記者瓦隆（Wa Lone）和喬索歐（Kyaw Soe Oo）、創辦新聞網站「Rappler」的菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa），以及美國馬里蘭州首府安納波利斯的《首都報》（Capital Gazette）。

針對哈紹吉獲選，《時代》雜誌總編輯費森塔爾（Edward Felsenthal）表示，「這是我們第一次選擇死者作為年度風雲人物，但一個人的影響力在死後如此巨大的增長也非常罕見」。

《時代》雜誌自1927年以來，每年都依據該年中，對新聞和世界影響最大的人或群體，無論影響是好是壞，都有機會成為年度風雲人物，去年獲選的是勇敢揭發性騷、性侵醜聞的#MeToo運動「打破沉默者」（The Silence Breakers）。

今年的入圍者包括美國總統川普（Donald Trump）、俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）、南韓總統文在寅、嫁入英國王室的美國女星梅根‧馬克爾（Meghan Markle），好萊塢夯片《黑豹》導演瑞恩·庫格勒（Ryan Coogler）、「通俄門」特別檢察官穆勒（Robert Mueller）等。

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