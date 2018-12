首次死者獲選！《時代》2018風雲人物是「真相守衛者」

美國《時代》(TIME)雜誌在台灣時間今(11)日晚間公布2018年度風雲人物,獲選的是「真相守衛者」(The Guardians and the War on Truth)。(圖取自《時代》推特)

2018-12-11 21:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國《時代》(TIME)雜誌在台灣時間今(11)日晚間公布2018年度風雲人物,獲選的是「真相守衛者」(The Guardians and the War on Truth)。

《時代》雜誌列出的「真相守衛者」代表,包括遇害的《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯記者哈紹吉(Jamal Khashoggi)、被緬甸監禁的2名《路透》記者瓦隆(Wa Lone)和喬索歐(Kyaw Soe Oo)、創辦新聞網站「Rappler」的菲律賓記者瑞薩(Maria Ressa),以及美國馬里蘭州首府安納波利斯的《首都報》(Capital Gazette)。

針對哈紹吉獲選,《時代》雜誌總編輯費森塔爾(Edward Felsenthal)表示,「這是我們第一次選擇死者作為年度風雲人物,但一個人的影響力在死後如此巨大的增長也非常罕見」。

《時代》雜誌自1927年以來,每年都依據該年中,對新聞和世界影響最大的人或群體,無論影響是好是壞,都有機會成為年度風雲人物,去年獲選的是勇敢揭發性騷、性侵醜聞的#MeToo運動「打破沉默者」(The Silence Breakers)。

今年的入圍者包括美國總統川普(Donald Trump)、俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)、南韓總統文在寅、嫁入英國王室的美國女星梅根‧馬克爾(Meghan Markle),好萊塢夯片《黑豹》導演瑞恩·庫格勒(Ryan Coogler)、「通俄門」特別檢察官穆勒(Robert Mueller)等。

