2年付77億給「幽靈」！ 莫三比克查到3萬個假公務員

2018-12-11 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕非洲國家莫三比克政府今日表示，他們發現政府機關當中有多達3萬名「幽靈員工」，且政府的年支出有多達55%都付給了這些「幽靈員工」。

綜合媒體報導，莫三比克政府今日表示，他們已經確定在2015年至2017年期間，政府機關中有大約3萬名的「幽靈員工」，在這段時間內總共從政府口袋拿走了大約2.5億美元（約新台幣77.1億元），政府每年付給這些「幽靈員工」的錢，高達政府年支出的55%。

莫三比克政府會發現這些「幽靈員工」是因為在近期的1場兩年一度的公務員調查，評估公務員的效率，總共查驗了名單中大約34.8萬名公務員，才發現有這3萬人吞掉了政府55%的支出。這些支領政府薪資者有些確有其人，但並非擔任與薪資相關的職務，其餘則是已亡故或虛構的人頭。

根據國際透明組織（Transparency International）2017年的數據，在180個接受評比的國家當中，莫三比克的清廉度排名第153名。

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