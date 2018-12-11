中國人涉嫌在新加坡索賄「1新元」 恐面臨數百萬罰款

2018-12-11 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕新加坡貪污調查局（CPIB）今（11）日表示，2中國籍工人涉嫌向卡車司機索賄，甚至有單次索賄金額僅「1新加坡元」（約新台幣22元），如果2人被定罪，將面臨最重10萬新加坡元（約新台幣225萬元）罰款或5年徒刑，或是兩者兼之。

綜合外媒報導，47歲的陳姓工人（Chen Ziliang）和43歲的趙姓工人（Zhao Yucun）受雇於一家貨櫃公司，負責操作堆高機，前者被控在2016年5月至今年3月間，向載送貨櫃的司機索賄。後者則涉嫌在2014年9月至今年3月向貨櫃車司機索賄。

新加坡貪污調查局舉案例表示，陳姓工人企圖向貨櫃車司機索賄1新加坡元，否則就會延遲把貨櫃放到對方的貨車上。CPIB表示，「員工應公平履行職責，而不是以賄賂換取好處」。

CPIB沒有具體說明兩名被告涉嫌從賄賂中獲得的總金額。如果2人被定罪，將面臨最重10萬新加坡元罰款或5年徒刑，或是兩者兼之。

CPIB指出，就算賄賂金額低於1新加坡元也不可容忍，「任何金額或任何類型的賄賂都是不能容忍的」。

據監察貪污腐敗的「國際透明組織」（Transparency International）指出，新加坡是世界上廉潔度排名前7名的國家。

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