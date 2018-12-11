日本正妹魔術師讓人無法專心看魔術 網友：戀愛了

2018-12-11 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名美女魔術師因為年輕還沒在魔術界闖出一番地位，然而，因為她的漂亮臉蛋及火辣身材，令她反倒是在網紅界及雜誌界迅速積累起了名聲。

綜合媒體報導，日本一名24歲女魔術師御寺雪（御寺ゆき），在3年半前加入魔術小組，開始練習「人躲在箱子裡頭，魔術師從外頭插劍」的大型魔術，經過一個月的苦練，已經在東京的魔術酒吧，甚至是一些企業活動、或是小型活動中表演，可說是累積出了一些名氣。

而讓她受人注目的除了魔術之外，還有她那漂亮的臉蛋以及姣好的身材，御寺雪不僅會表演魔術，更有接下攝影寫真的工作，令她迅速累積了人氣，她的IG已超過20萬名粉絲追蹤，更在上個月接了《週刊ヤングジャンプ》的泳裝寫真。

御寺雪本人表示，希望未來能做更多令小孩子開心的表演，因為她很喜歡小孩，也希望能做自己想做的事情。

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