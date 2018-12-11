曾說「天氣太冷」致高鐵出軌 韓國鐵道公社社長下台

2018-12-11 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一列高鐵（KTX）8日在從江陵站前往首爾的途中出軌，韓國鐵道公社（Korail）社長吳泳食今（11）日引咎辭職。吳泳食曾在事發不久後對媒體說，高鐵出軌可能是天氣太冷所致，引發不小爭議。

《韓國時報》報導，吳泳食週二發聲明表示，他2月在就職演說曾強調，安全是最重要的部分，也是Korail立足的關鍵，他對未能履行承諾深表歉意，並承擔全部責任。吳也呼籲民眾繼續信任Korail，並希望透過這次事故解決鐵路系統的基本問題。

上週六一早，開往首爾的一列高鐵在江原道江陵市出軌，造成15人受傷。事故發生不久後，吳泳食在記者會表示，天氣太冷可能是導致列車出軌的原因。

雖然吳泳食隔天改變說法，表示問題在於轉轍器故障，但吳仍被痛批對鐵路一無所知。吳曾任3屆國會議員，今年2月轉任Korail社長後，一直因缺乏鐵路專業知識而飽受批評。

報導指出，Korail在過去3週發生了10起事故，包括11月中旬高鐵與挖土機相撞，以及週六的出軌事故。南韓總統文在寅昨日也譴責Korail管理不善。

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