加拿大司法部：孟晚舟被捕當天 就通知中國

2018-12-11 18:44

〔中央社〕中國外交部10日聲稱，依中加領事條約，加拿大應在拘押華為財務長孟晚舟的第一時間通報中國，但中方並未收到。但加拿大司法部今天表示，孟晚舟1日被捕當天，加方就已告知中國領事人員。

加拿大司法部更表示，中國駐加拿大大使1日當天稍晚便曾針對孟晚舟案聯繫加國官員。

加拿大司法部是在今天回覆南華早報的提問時，以電子郵件作上述回覆。但這項回應，形同直接否認中國外交部的說辭。

中國外交部上述說辭，加上中國官方對孟晚舟案先軟後硬的轉折，外界因此揣測，中方究竟是在何時得知孟晚舟被捕？是駐加國領事人員未及時通報北京？還是北京早已知曉？或是相關部委知曉後沒有馬上通報高層？還是確已知曉卻刻意否認？

根據報導，加拿大司法部在回覆中表示，加方1日已通知中國領事人員，應美國請求，加方當天已在溫哥華逮捕孟晚舟，將引渡到美國接受司法審判。

加拿大司法部指出，中國駐加拿大大使1日當天稍晚便曾聯繫加國官員，討論孟晚舟被捕的相關情況。

中國外交部發言人陸慷10日聲稱，根據中加雙邊領事條約規定，加拿大拘押孟晚舟的第一時間應通報中國駐加拿大使領館。「但是很遺憾，我們並沒有第一時間從加拿大政府方面得到這樣的通報」。

陸慷說，中國政府「掌握消息和了解此事的第一時間」就已向加拿大提出交涉。除了中國外交部，中國駐加拿大大使館也已向加國政府交涉，而且不止一次。然而，陸慷並沒有說明，北京是何時得知孟晚舟被捕的訊息。

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