學生還在吃...強國大媽闖校園打包飯菜 網友怒批「餓死鬼」

2018-12-11 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕強國大媽無奇不有，日前中國湖南有大媽趁著午餐時間，衝進1所小學的餐廳內，把學生們還沒吃過的飯菜直接打包到容器裡。校方指出，大媽們偽裝成送飯家長，方便進入校園。網友回應，怎麼連學生午餐都搶，搶來黃泉路上吃的嗎。

據《梨視頻》報導，中國湖南紹陽有間小學被網友爆料，不少大媽會在午餐時間，混進學生餐廳，將學生的飯菜倒入自備的木桶或水桶中，從起初的收廚餘，演變成直接打包學生未食用過的飯菜，甚至直接用手抓起，完全不顧衛生。

校方澄清，此事校方沒有責任，絕對不是故意讓大媽進入校園。家長們會在中午給孩子們送飯，大媽們就會混在家長中，讓校方保全無法察覺。為禁止大媽再度入侵，目前校方已經禁止家長進入校園，必須由學童到門口領取。

中國網友見狀驚呼「有病嗎」，表示這些大媽是上輩子被餓死了，還是家裡鬧飢荒，怎麼連學童的營養午餐都要搶，難不成是想黃泉路上帶便當。有不少網友提到，大媽們連空水瓶也要搶，有時候水都沒有一半，水瓶就沒了，彷彿大媽部隊絲毫不受道德約束。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/