神父「炫富」再犯！ 穿Gucci拖鞋和LV手提包引批評

2018-12-11 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一名東正教神父7日在社群平台Instagram上，張貼自己身穿名牌奢侈品的照片而遭到外界撻伐，而教會得知此事後，表示將會予以該名神父懲罰。

據《衛報》報導，神父巴斯卡克夫（Vyacheslav Baskakov）7日張貼一張照片，上頭的他拿著路易威登（Louis Vuitton）的手提包及價值不斐的行李箱，並且腳踩Gucci的拖鞋，立刻讓這則貼文成為眾多網友討論的話題，批評他是在「炫富」。

報導指出，隨著罵聲不斷，巴斯卡克夫9日為自己的不當舉止向大眾道歉，「我會深深的懺悔並關掉Instagram，因為我沒辦法謙卑而恰當地表現自己的行為。」

俄羅斯東正教會領袖基里爾的發言人弗克夫（Alexander Volkov）則表示，「神父的生活不能在個人和公眾間區隔，我們沒辦法在白天像個教堂裡的神父，結果到了晚上又變成『自己想成為的任何人』。」

據了解，巴斯卡克夫早在2012年也發生過相同爭議，當時他被人發現在照片中穿戴3萬美元（約新台幣90萬元）的寶璣（Breguet）手錶，而編輯人員甚至為他修圖，把衣袖拉長試圖掩蓋名錶，不過卻沒有修掉桌上的反光，被眼尖的網友識破，最後是由教會出面道歉。

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