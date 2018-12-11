德國女警太辣讓長官受不了 要求警察、網紅二選一

德國女警庫萊莎因為身材火辣、臉蛋漂亮，經常在網路上分享性感照片，獲得60萬人追蹤，近日她的主管卻表示，要她警察、網紅只能二選一。（翻攝自Adrienne Koleszar IG）

2018-12-11 19:30

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名女警因為火辣的身材、漂亮的臉蛋，因此成了網紅，有約60萬名粉絲追蹤，然而，近日主管卻向她下通牒，警察、網紅，只能二選一。

綜合媒體報導，德國德勒斯登市（Dresden）34歲女警阿德里安‧庫萊莎（Adrienne Koleszar），因為時常在IG上傳自己的火辣美照，有著姣好臉蛋的她，更因此被網友封為「最辣女警」，IG更有約60萬名粉絲追蹤。她順勢成為了網紅，經營起了副業。今年7月她申請了6個月的無薪假，努力發展網紅事業。

起初庫萊莎的上司對此並無意見，只覺不要危害警紀便可。然而，由於目前薩克森州急需警察人手，內部還缺1000名人員。因此，儘管庫萊莎2019年一月初才會復職，日前卻被上司召見，向她告知必須要在網紅以及警察之間抉擇。

庫萊莎表示，自己兩份工作都喜歡，但很清楚魚與熊掌不可兼得，下周一將決定要回到警局，還是專心擔任網紅。

德國一名女警因為火辣的身材、漂亮的臉蛋，因此成了網紅，有60萬人追蹤。（翻攝自Adrienne Koleszar IG）

庫萊莎時常在IG上秀出自己的美照。（翻攝自Adrienne Koleszar IG）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/