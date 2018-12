「茱莉亞羅勃茲的『洞』越來越好」 美媒標題讓人好尷尬

美國紐約的報社《The Post-Journal》昨日發行的報紙當中,其中1篇文章的標題為「Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age」(隨著年歲漸增,茱莉亞羅勃茲發現他的人生和「洞」變得越來越好)。(圖擷取自Twitter)

2018-12-11 18:57

〔即時新聞/綜合報導〕媒體新聞版面有時候會出現錯字、誤植的意外,美國1間媒體昨日就在報導中誤植了讓網友爆笑、當事者相當尷尬的錯字,將「Roles」(角色)誤打成「Holes」(洞)。

綜合外電報導,美國紐約的報社《The Post-Journal》昨日發行的報紙當中,其中1篇文章的標題為「Julia Roberts Finds Life And Her Holes Get Better With Age」(隨著年歲漸增,茱莉亞羅勃茲發現他的人生和「洞」變得越來越好),讓各大媒體與推特上的網友譁然不已,雖然《The Post-Journal》很快地發表更正啟事,聲明「Holes」(洞)應為「Roles」(角色),但還是無法阻止網友瘋狂揶揄這件事。

有網友揶揄,「這是個好消息,茱莉亞羅勃茲告訴我們不用擔心這些」、「茱莉亞羅勃茲給了我們未來的希望」、「難怪她是明星,我的就只會越來越糟」,還有網友表示,這應該是「世界最糗的文法錯誤了」。

另外也有其他媒體撰文分析此事,認為自動校正軟體無法分辨「Holes」與「Roles」的文法錯誤,所以會有這次的錯誤,應是缺乏人工校稿所致。

