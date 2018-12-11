「因發育快、溝通能力強」女生考這個醫學系要扣分

2018-12-11 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京順天堂大學醫學部日前遭爆入學考試不公，涉及性別歧視，而第三方委員會10日公布調查結果，認定校方在沒有合理理由的情況下，對女性考生實施減分措施。

綜合日媒報導，根據調查結果，校方辯稱，對女性考生扣分的解釋包括2點，一是因為女性在思想方面比男性發育得更快、更成熟，因此在面試時能發揮較強的溝通能力，而男性在入學後，溝通能力將趕上女性、逐漸成熟，兩性間的能力落差也會逐漸縮小，因此需要對分數進行調整；二是因為醫學部1年級生的女生宿舍寢室數量較少。

報導指出，順天堂大學將調查報告書、今後的對應措施及校方說明公布在學校網站，不過文中指出，針對「基於溝通能力對女性考生扣分」一事，校內仍有不只一名教職員認為是「合乎正當性及合理性」。

據了解，第三方委員會則表示，學校在審核入學標準時，比起性別應更要重視考生的個人資質和特性，同時批評順天堂大學的做法有失合理性，另外也指出，宿舍寢室有限不該成為扣分行為的藉口。

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