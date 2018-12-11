德總統四川演講批馬克思 中媒只報導他散步逛街

2018-12-11 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）從本月5日開始在中國訪問5天，上周在四川大學演講時，公開批評馬克思主義曾為歐洲帶來的浩劫，不過中國媒體卻只報導了他參觀成都街景的花邊新聞，對這段演講內容隻字未提，在網路上也搜不到任何內容。

綜合媒體報導，史坦麥爾上周五（7日）前往中國四川大學演講，他在演講中提到馬克思是德國的知名知識分子，但他也是「不太成功的教育者和工人領袖」，並表示「我們德國人在想到馬克思的時候，不能不想到馬克思主義為東德和東歐所帶來的浩劫，以及鐵幕之下那段壓抑的歷史」，更指馬克斯主義造成家庭被撕裂、鄰居互相攻擊，當時的人們被阻隔在高牆下，企圖逃離的人就會被被殺害。

中國今年5月才高調紀念馬克思200歲冥誕，儘管史坦麥爾在演講中沒有具體批評中國共產主義，但他提到德國也曾經歷過沒有自由、充滿壓迫的歷史，表示「我們對於那些非主流觀點、屬於少數民族或實踐個人信仰的人所受到的待遇非常關注。無論哪裡出現人權受限的問題，德國都會感到擔憂和不安。」

然而對於史坦麥爾造訪中國，中國媒體報導了他肯定四川的變化以及中德交流合作的訊息，甚至花了大篇幅報導史坦麥爾演講後徒步參觀成都街景的事，卻對他批評馬克斯主義一事隻字未提。

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