吳寶春事件引兩岸熱議 學者：最傷腦筋的是北京

2018-12-11 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕麵包師傅吳寶春最近因自稱中國人，在兩岸引來熱議。兩岸政策協會秘書長王智盛就認為，中國民間「獵巫」情緒高漲，吳寶春事件將難以收拾，「最傷腦筋的是北京」。

吳寶春麵包店即將在中國上海開幕，他卻因為過去曾說「不會把眼光只看在中國」，被中國網民質疑是「台獨麵包」，昨天他發出聲明自稱中國人，並表態支持「九二共識」。綜合報導指出，王智盛表示，本事件與85度C事件、周子瑜事件起因相同，都是中國網民檢舉，這顯示中國內部民族主義情緒已到「看到影子就開槍」狀態，對北京而言並非好事。

王智盛認為，吳寶春過去表態內容對中國官方而言，根本不涉及「統獨」，但由於中國網民民族主義情緒高漲，北京方面也不得不採強硬態度因應，反而陷入民族主義困境。他認為，這樣的檢舉會產生寒蟬效應，不過被迫表態卻只能得到「表面上的陳述」，反而有越來越多人不敢說真話，最後傷害到的仍是中國自身的國際形象。

不過王智盛也說，不光是中國內部有民粹，台灣內部也有許多激憤網友批評吳寶春，他呼籲台灣人，應該用同情看待此事。台人赴中發展，在中國那種政治框架下被迫做這種政治表態，台人應該能理解他們困難的地方。

王智盛也說，「緩統」聲音增加，代表確實有人被中國經濟利多所吸引，不過「速獨」的高漲，也代表台灣民間在北京打壓下，對中國的不耐和厭惡在逐漸上升，兩岸更加對立。

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